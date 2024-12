Tysiak i masz POCO. M7 Pro 5G oficjalnie

POCO M7 Pro 5G to nowy smartfon, który ma sporo do zaoferowania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego prawdopodobną cenę. Producent kusi przede wszystkim wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. Co więcej, ekran ma osiągać jasność na poziomie aż 2100 nitów, co jest wynikiem godnym znacznie droższych modeli. Do tego dochodzi obsługa HDR10+ i wysoki kontrast.