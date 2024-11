Wiemy kiedy nadejdzie mały iPhone. Szykuj portfel

iPhone SE 4 ciekawy? Słysze już takie głosy oburzenia, a przecież jeszcze nie opublikowałem tego artykułu. Wiem za to, że standardowy użytkownik telefonu traktuje iPhone'a SE 4 jako niezrozumiałą fanaberię. Zaprawdę powiadam narzekającym - nie znacie się zupełnie. Małe telefony to rozum i godność człowieka zamknięte w niewielkiej obudowie. Korzystam z iPhone'a z dopiskiem Pro Max i jeżeli miałbym go określić jednym słowem, to bez kozery powiem: patelnia. Jest duży, mało poręczny, ale niestety do momentu premiery iPhone'a 16, żeby cieszyć się wszystkim, co najlepsze trzeba było brać wersję Pro Max. Na szczęście to się zmieniło, ale na razie nie planuję przesiadki. Zdecydowanie lepiej korzysta mi się ze zwykłego iPhone'a, bo jest po prostu wygodniejszy, ale ostatnio miałem w ręku iPhone'a SE 3 generacji i byłem zachwycony jego poręcznością. Nadchodzący następca ma być jeszcze lepszy. Dla przypomnienia - tak wygląda iPhone SE 3: