Test Bowers & Wilkins Px7 S2e. Na co stać nagradzane słuchawki premium?

Dawniej sądziłem, że słuchawki Bowers & Wilkins Px7 S2e wyglądają „zadziwiająco zwyczajnie”. Są klasyczne, eleganckie, ponadczasowe, ale bez efektu wow. Potem zobaczyłem wersję w burgundowym kolorze i opadła mi szczęka. Burgundowy oraz granatowy wariant kolorystyczny to wizualne petardy. Gdybym mógł, z chęcią wymieniłbym na taki swój czarny, do bólu klasyczny model. Co do „zwyczajności” – pewnie to kwestia przyzwyczajenia, ale z Px7 S2e korzystam od początku 2024 r. i teraz wiele innych słuchawek wydaje mi się wizualnym przerostem formy nad treścią.