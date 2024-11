Bowers & Wilkins Px8 – bezprzewodowe brzmienie klasy high-end w luksusowej oprawie

Idąc w pośpiechu, łatwo przeoczyć to wyjątkowe miejsce. Kryje się wewnątrz typowego budynku w architekturze georgiańskiej, jakich masa stoi we współczesnym Londynie. Białe ściany, duże okna, wejście po kilku schodkach. No i mała tabliczka na ogrodzeniu: 3 Abbey Road. Dopiero wchodząc do środka, zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy. To świątynia dźwięku.