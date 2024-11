Czy warto zainwestować w Bowers & Wilkins Px7 S2? Oto co oferuje ten popularny model

Zarówno starszy Bowers & Wilkins Px7 S2, jak i nowszy Bowers & Wilkins Px7 S2 zostały wykonane z tych samych materiałów. Nawet ich masa jest dokładnie taka sama, wynosząc 307 gramów. Przez to, biorąc oba urządzenia do rąk, ma się wrażenie, iż to dokładnie te same modele. Delikatnie kratowana powierzchnia nauszników, nazwa producenta, czcionka symboli L i R wewnątrz padów - wszystko jest identyczne.