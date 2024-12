Ta przerażająca animacja pokazuje, co zrobiliśmy z naszą planetą. Zmiany postępują w zawrotnym tempie

Kiedy Grenlandia traci lód, poziom oceanów na całym świecie wzrasta. To wpływa na miliony ludzi mieszkających na nisko położonych terenach. Ale to nie wszystko. Zmiany te wpływają też na lokalne ekosystemy i życie zwierząt. Niedźwiedzie polarne, foki czy morsy tracą swoje siedliska, co może prowadzić do ich wyginięcia.