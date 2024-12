Nintendo Switch 2 na pierwszych zdjęciach. Oto co zdradzają na temat konsoli

"Nintendo Switch 2" to fraza, która obecnie prawdopodobnie najbardziej rozpala wyobraźnię graczy z całego świata. Bo choć Nintendo w różnych komunikatach mówiło wprost o istnieniu nadchodzącego następcy Switcha 2, to internet huczy od różnych plotek i przecieków dotyczących funkcji i specyfikacji urządzenia. Oliwy do ognia właśnie dodali także sprzedawcy z Państwa Środka, bowiem w chińskim internecie pojawiły się właśnie akcesoria dla konsoli Nintendo Switch 2.