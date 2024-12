PlayStation Wrap Up już działa. Sprawdź, ile godzin spędziłeś przed konsolą, u mnie szok

Moje TOP5 gier na PlayStation w tym roku to Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon Age The Veilguard, Helldivers 2, Rise of the Ronin oraz Diablo 4: Vessel of Hatred. Nie oznacza to, że są to moje ulubione produkcje ostatnich 12 miesięcy. Po prostu spędziłem przy nich najwięcej czasu. Najnowszy Dragon Age do teraz odbija mi się czkawką, ale chciałem zobaczyć i ocenić zakończenie, aby być fair, pisząc naszą recenzję.