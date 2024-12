Pakował worek do auta, gdy minął go samochód Map Google'a. Teraz siedzi w areszcie

Co więcej, ich dokładność i bogactwo danych okazują się niezwykle przydatne również dla służb mundurowych, takich jak policja. Mapy Google mogą pomóc w śledztwach, planowaniu strategii działania, a nawet w lokalizowaniu zaginionych osób. Dostęp do szczegółowych map terenu, zdjęć satelitarnych i informacji o ruchu drogowym to nieocenione wsparcie dla funkcjonariuszy.