Polskie miasto odradza się z niczego. Nigdzie nie widać tego lepiej niż w Łodzi

I tak jest, nie przesadzam, na wielu ulicach. Na jednej z mojej ulubionych, Dowborczyków, naprzeciwko przepięknej kamienicy, przy której kręcono „Idę”, nowy apartamentowiec jest już prawie gotowy. Wystarczy, że nie przejdę się tam przez dwa tygodnie, by być zaskoczonym postępem prac. „Jak to, to już? Przecież jeszcze chwilę temu były gołe ściany, a tu już elewacja, okna” – oceniam zaskoczony po chwilowej nieobecności. I mogę mieć wątpliwości co do wyglądu apartamentowca, smucić się, że to małe mieszkania powstałe wyłącznie w celach inwestycyjnych, ale nie ucieknie się od prostej refleksji: moja okolica zmienia się w zawrotnym tempie.