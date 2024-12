Co zrobić, gdy biletomat nie działa? Polskie miasto sięgnęło po dziwne rozwiązanie

Co ciekawe miasto z niedziałającymi automatami użera się co najmniej od 2018 r. Właśnie wtedy ustalono, że pasażer komunikacji miejskiej nie otrzyma mandatu za jazdę bez biletu w tramwaju lub autobusie, w którym zepsuł się biletomat. Po sześciu latach pojawił się jednak kolejny dylemat pod tytułem "co to w zasadzie oznacza, że automat nie działa".