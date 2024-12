Choinka sztuczna czy prawdziwa? Twój wybór zadecyduje o najbliższych 400 latach

Jak wynika z danych opublikowanych przez Too Good To Go między 23 a 30 grudnia aż 83 proc. Polaków wyrzuca jedzenie świąteczne. To przekłada się na 61,7 tys. ton, czyli aż 1,6 kg na osobę. Najwięcej – 9,2 tys. ton – marnuje się 24 grudnia, co według autorów opracowania sprawia, że wigilię można nazwać Dniem Świątecznego Marnowania Żywności.