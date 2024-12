Allegro świętuje rekord zamówień. Ma też świetną wiadomość dla spóźnialskich

Wiem, że posiadając pakiet Smart!, mam gwarancję darmowej dostawy, zamawiając coś powyżej 45 zł. Istotna jest dla mnie też funkcja przewidująca dzień dostawy, szczególnie jeśli zależy mi na czasie. Wiem, że zdecydowanie większość zamówień z Allegro przychodzi jeszcze następnego dnia, a jeśli zamówię w piątek, otrzymuję informację, czy paczka może przyjść jeszcze w sobotę lub niedzielę, czy muszę czekać do poniedziałku. Z badań zleconych przez Allegro, 55 proc. ankietowanych twierdzi, że czas dostawy jest dla nich bardzo ważny. 2 na 3 trzech badanych ma większe zaufanie co do przewidywania czasu dostawy niż jeszcze kilka lat temu.