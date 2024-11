Test MSI Stealth A16 AI+: lekki laptop do gier i biura, który zawstydza większe modele

Osoby pracujące w biurze i terenie docenią to, że gniazdo USB4 z portem USB-C wspiera funkcję Power Delivery. Co za tym idzie, laptop możemy ładować z mocą do 100W zwykłym kabelkiem USB-C, także podłączając go do zewnętrznego monitora. Te 100W nie pokryje energetycznego zapotrzebowania w grach wideo, ale do biurowej pracy będzie jak znalazł. Dzięki wsparciu Power Delivery nie trzeba nosić dużej ładowarki w zestawie z laptopem, co na pewno docenią studenci oraz pracownicy biurowi.