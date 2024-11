Ten smartwatch Garmina upokarza inne zegarki sportowe. Koniec, kropka, kurtyna

To samo mogę zresztą napisać o większości aktywności, do jakich kiedykolwiek wykorzystywałem zegarki sportowe i smart zegarki. W Garminie każdy profil aktywności - a ich liczba zbliża się do setki - jest dostosowany do danej aktywności i mimo bogatych opcji personalizacji, bardzo często nic w nich nie zmieniam. Przeważnie bowiem, jeśli coś jest mi potrzebne dodatkowo w danym przypadku, to i tak pojawia się samo, bez konieczności bonusowej konfiguracji. Przykładowo, jeśli jestem w górach, to przy podejściu albo podbiegu automatycznie wyskoczy ekran z wykresem wysokościowym danego zbocza, podając mi jak na tacy wszystkie dodatkowe informacje. Jeśli włączam trening - również zegarek sam dobierze odpowiedni ekran danych, żeby było wystarczajaco czytelnie.