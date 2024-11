Nintendo snuje historię tak smutną, że przechodzą ciarki. Emio The Smiling Man - recenzja

Chyba właśnie to jest największą siłą Emio The Smiling Man. Gra opowiada o tragicznych wydarzeniach popychających ludzi do strasznych, ale z drugiej strony zrozumiałych czynów. Rzadko się zdarza, by widz czuł współczucie wobec oprawcy, ale Emio gra właśnie na takich emocjach. Po odkryciu epilogu nie czułem satysfakcji z pokonania gry. Szkoda mi było natomiast, że opowiedziana historia wydaje się tak realistyczna.