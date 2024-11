Poszedłem na dworzec, a tam książki, miód i bransoletki. Powinno tak być zawsze

W Łodzi targi książki zorganizowano na dworcu Fabrycznym. Na co dzień pusta przestrzeń wypełniła się stoiskami, ale przede wszystkim ludźmi. Byłem na targach w pierwszy dzień, kiedy oglądających już było sporo i widok był imponujący, a w sobotę frekwencja była ponoć jeszcze wyższa. Zwracam na to uwagę, bo to naprawdę wydarzenie. Fabryczny charakteryzuje się tym, że na dworcu nic się nie dzieje. Połączeń nie jest aż tak wiele, a ma się dopiero to zmienić, gdy wykopany zostanie tunel pozwalający szybko przejechać przez miasto. Póki co pasażerów brakuje i dlatego na dworcu nie ma kawiarni, restauracji czy zwykłego handlu.