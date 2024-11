Chciałem zrobić w ogrodzie kino letnie. Teraz planuję wywalić z domu telewizor

Późnym wieczorem albo w ciepłą, letnią noc (to były moje ulubione warunki do oglądania) sytuacja prezentuje się natomiast na szczęście zupełnie inaczej. Przede wszystkim - choć jestem przyzwyczajony do oglądania na co dzień treści w 4K, to... 1080p nie ma się co bać, bo rozmiar wyświetlanego obrazu (ok. 80-90 cali w moim przypadku) robi wystarczająco duże wrażenie, żeby nie przejmować się takimi - cóż - detalami. Biorąc pod uwagę warunki oglądania i frajdę, jaką daje oglądanie w takich warunkach - ostrość serwowana przez Mars 3 Air była absolutnie wystarczająca. Napisałbym nawet, że lepsza, niż mógłbym się spodziewać po takim zejściu z rozdzielczością w dół w stosunku do standardowych okoliczności.