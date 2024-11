Za rok milion Polaków będzie za pan brat z AI. Rusza bezprecedensowa inicjatywa

Microsoft zdecydował się na znaczące wzmocnienie swoich działań w Polsce, ogłaszając ambitny plan przeszkolenia aż miliona osób w zakresie sztucznej inteligencji do końca 2025 r.. Ta inicjatywa jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji firmy w ramach projektu Polska Dolina Cyfrowa, w ramach którego przeszkolono już ponad 430 tys. specjalistów IT, przedsiębiorców, partnerów biznesowych oraz studentów. Dodatkowo, uruchomienie regionu przetwarzania danych w chmurze Azure Poland Central znacząco przyczyniło się do rozwoju infrastruktury cyfrowej kraju.