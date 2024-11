Ktoś wysyła niechciane nudesy na twój numer? Google Wiadomości z nowym ważnym zabezpieczeniem

Google Wiadomości to domyślna aplikacja do wiadomości tekstowych i multimedialnych na większości telefonów z systemem Android. I zdecydowanie rozwija się bardzo dynamicznie odkąd standard RCS jest na tyle nowoczesny, by móc rywalizować z typowo internetowymi komunikatorami pokroju WhatsAppa czy iMessage. Google ciężko i intensywnie pracuje, by to jego aplikacja była tą zdecydowanie najlepszą. I, trzeba przyznać, do tej pory firmie całkiem nieźle to szło.