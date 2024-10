Unia Europejska będzie miała swój satelitarny internet. Nie ufamy Elonowi Muskowi

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellite - Infrastruktura dla Odporności, Połączeń i Bezpieczeństwa Satelitarnego) to program, który ma zapewnić stworzenie w pełni europejskiej infrastruktury komunikacyjnej, niezależnej od innych kontynentów i bezpieczną łączność satelitarną dla krajów członkowskich Unii Europejskiej.