Polska będzie mieć własną konstelację satelitów obserwacyjnych. I sami je zbudujemy

Polski sektor kosmiczny to obecnie ponad 400 podmiotów (firm i instytutów), głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Już teraz ponad 200 z nich na co dzień współpracuje z ESA. Zatrudnienie w tym sektorze znalazło do tej pory około 15 tys. osób i w większości są to świetnie wykształceni specjaliści. Kontrakty zdobyte przez polskie firmy przekraczają kwotę 140 mln euro.