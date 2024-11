Jak i dlaczego warto zmienić geolokalizację z Surfshark? Co daje wirtualna zmiana miejsca?

Nie trzeba jednak jechać do Chin, by zdać sobie sprawę, że cenzury i blokady Internetu są wszechobecne. W Polsce wiele sieci firmowych oraz akademickich blokuje konkretne witryny i domeny, często z kompletnie irracjonalnych powodów. W takich sytuacjach VPN to rozwiązanie idealne. Korzystając z innego IP, odzyskujemy nieograniczony dostęp do zasobów sieci, obchodząc zapory.