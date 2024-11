Android TV to nie Android na telefon. Wchodzi ważna zmiana dotycząca aktualizacji

Wydłużenie cyklu aktualizacji Android TV do dwóch lat wydaje się słusznym posunięciem ze strony Google’a. W przeciwieństwie do smartfonów, telewizory to urządzenia, które kupujemy z myślą o użytkowaniu przez wiele lat. Rzadziej wymieniamy je na nowsze modele, a co za tym idzie, nie jesteśmy tak skupieni na posiadaniu najnowszej wersji oprogramowania. Producenci telewizorów również nie są przygotowani na wdrażanie częstych aktualizacji, co w praktyce prowadziło do opóźnień i fragmentacji systemu.