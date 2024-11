Albert Camus przewidział problemy współczesnego świata ponad 70 lat temu. Życie nie idzie ku lepszemu

W 2011 r. komentując sugestie, że wypadek Alberta Camusa, w wyniku którego pisarz stracił życie nie był jedynie nieszczęśliwym zdarzeniem, Katarzyna Tórz na łamach Dwutygodnika zastanawiała się, co by się stało, gdyby do przedwczesnej śmierci nie doszło. - Jak odnosiłby się on do rzeczywistości ostatnich dekad dwudziestego wieku? Jak definiowałby wolność i odpowiedzialność jednostki za świat i własne czyny? – pytała. Jedna wątpliwość była szczególnie niewygodna – mogło się przecież okazać tak, że „jego słowa nie przedzierały by się przez gruby gąszcz treści błahych i zastępczych”.