Z tramwajów chcą zdjąć prawie 100-letnie napisy. W polskim mieście ktoś stracił rozum

Być może to zabytkoza. Nie uważam jednak, żeby to było groźne zjawisko. Wcale nie uważam, że lepiej by było jeździć starymi tramwajami z duszą, ale za to bez klimatyzacji, ogrzewania i z przerwami na naprawę. Wcale na takie retro nie musimy się godzić – możemy za to spojrzeć na niby prosty, ale jednak ciekawie pomyślany napis i uśmiechnąć się, że kiedyś zwracano uwagę nawet na takie detale.