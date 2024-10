Włączasz PS5, a tam zmiana. Gracze w Polsce otrzymali widgety i nowe menu

Nie zmienia to faktu, że nowa sekcja „Witamy” może się okazać przydatna dla wielu graczy. Rozwiązanie ma spory potencjał, o ile będzie ulepszane przez Sony o kolejne widgety oraz funkcje. Przykładowo, już teraz możemy wybrać dowolną tapetę jako tło dla widgetów, wliczając w to ruchomą animację z kapitalnego Astro Bota. W ten sposób Sony oddaje w ręce graczy namiastkę motywów. Czekam, aż w bibliotece teł pojawią się kolejne animacje, np. z God of War albo The Last of Us.