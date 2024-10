Grzeją zimą, chłodzą latem i jeszcze chronią przed UV. Oto technologia, którą możesz nosić

UNIQLO oficjalnie ogłosiło inicjatywę The Heart of Lifework, w ramach której marka przekaże milion sztuk odzieży potrzebującym. Wystawa w Paryżu, którą miałem okazję zobaczyć, to z kolei dowód na to, że marka łączy sztukę, naukę i modę, tworząc produkty, które są nie tylko funkcjonalne, ale także estetyczne.