Włożyli silniki do spodni i mówią, że twoje kolana ci za to podziękują. Portfel już nie

Cena takiego urządzenia jest porażająca – propozycja dostępna jest w przedsprzedaży, w której kosztuje 4500 dol. (poza przedsprzedażą cena wzrośnie do 5000 dol.). Ok. 20000 zł za kawałek elektroniki wspomagającej ruch to naprawdę wysoka cena. Tak jak możemy się spodziewać, sprzęt dostępny jest za oceanem. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest opcja skorzystania z takiego urządzenia. Można je wypożyczyć za 80 dol. na jeden dzień.