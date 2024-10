Test Xiaomi Robot Vacuum S20 – niedrogi robot sprzątający ma wszystko, kosztując 699 zł

Xiaomi Robot Vacuum S20 to zestaw poręczny i kompaktowy, ale z szerokim pakietem możliwości. Odkurzanie, mopowanie, zdalne sterowanie, harmonogramy, dozowanie mocy ssącej oraz stopnia nawilżenia, tryb cichy, komunikaty głosowe, czyszczenie konkretnych pomieszczeń czy wirtualne ściany ­– szeroki katalog dostępnych funkcji sprawia, że urządzeniu Xiaomi nie brakuje niczego. Biorąc pod uwagę, że to model w cenie 699 zł, mamy do czynienia z produktem o świetnym stosunku ceny do wydajności.