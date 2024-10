Sztuczna inteligencja kontra ludzka kreatywność. Wizjonerzy UNIQLO zabierają głos

Właśnie otworzyliśmy sklep w Ameryce, w Teksasie. Teksas jest zupełnie inny niż Los Angeles czy Nowy Jork. Jak japońska centrala ma zrozumieć różnicę między Houston a Dallas? To jest wyzwanie. To samo dotyczy Włoch. Kiedy otwieraliśmy pierwszy sklep, od razu powiedzieliśmy: "Uważajcie, Mediolan to nie Rzym". To dwa bardzo różne miasta i trzeba zrozumieć te różnice. Trzeba okazać szacunek Rzymianom, że Rzym to nie Mediolan. Jestem pewien, że w Korei jest tak samo, Seul i Busan są bardzo różne. Są ze sobą połączone, ale bardzo, bardzo różne. Myślę, że to wyzwanie, przed którym stoimy, rozwijając się na całym świecie. To, co dzieje się w Paryżu, różni się od tego, co dzieje się w Londynie, ale także od tego, co dzieje się w całej Francji. Musimy mieć tę wrażliwość, ponieważ staramy się okazywać szacunek wszystkim. To właśnie czyni nas radykalnymi.