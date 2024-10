Jak się żyje z zegarkiem i smartfonem jednego producenta? Wiem już coś na ten temat

A co jeżeli będziecie podczas pieszej wyprawy i nagle okaże się, że zaczyna brakować wam baterii w zegarku? Wtedy na postoju zdejmujecie zegarek i przykładacie go do tylnej klapki Galaxy Z Flip 6 i gotowe - smartfon zacznie ładować zegarek, więc po kilku minutach będziecie mogli ruszać dalej. Proste i skuteczne. W trasie docenicie jeszcze inną funkcję - jeżeli na smartfonie sprawdzamy jakąś trasę, ale nie uruchomiliśmy nawigacji, to trasa i tak jest na wszelki wypadek wysyłana do smartwatcha, więc jeżeli chcemy jednak nawigować po niej, to wystarczy kliknąć w menu smartwatcha ikonkę nawigacji i zegarek rozpocznie nawigowanie do celu. Mała rzecz, a cieszy.