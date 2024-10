Ależ błysnęło! Nasze Słońce pokazało pazury, przerwa w łączności radiowej na Ziemi

Ostatnie wydarzenia na Słońcu z pewnością zwróciły uwagę naukowców i miłośników kosmosu na całym świecie. W październiku mieliśmy do czynienia z niezwykle potężnym rozbłyskiem słonecznym, który zidentyfikowano jako klasę X - najsilniejszą z możliwych. To już drugi taki incydent w tym roku, co sugeruje, że aktywność naszej gwiazdy znacząco rośnie.