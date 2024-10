Pierwsza mapa każdego neuronu w mózgu organizmu, który chodzi i widzi. Jest piękna

W przypadku większości mózgów nie mamy pojęcia, jak działają te sieci. Muchy potrafią wykonywać wszelkiego rodzaju skomplikowane rzeczy, takie jak chodzenie, latanie, nawigowanie, a samce śpiewają samicom. Schematy połączeń mózgowych to pierwszy krok do zrozumienia wszystkiego, co nas interesuje - jak kontrolujemy nasze ruchy, odbieramy telefon lub rozpoznajemy przyjaciela