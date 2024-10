OnePlus 13 będzie miał wyświetlacz jak żaden inny telefon. Chodzi o płynność i energię

Nie jest jasne, czy będzie miało to szczególny wpływ na czas pracy telefonu na zasilaniu bateryjnym - ale powinno, mając na uwadze, że wyświetlacz i chipset to dwa najbardziej energożerne komponenty w większości telefonów. W kwestii samego chipsetu, OnePlus 13 zapewne będzie wykorzystywać Snapdragona 8 Gen 4, co zresztą potwierdzają nieoficjalne plotki. Jeżeli harmonogram wydawniczy producenta będzie podobny do dotychczasowego, telefon powinien się pojawić w Polsce już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z pewnością wypożyczymy go do testów.