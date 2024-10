Do Ziemi zbliża się kometa. Nazywają ją kometą stulecia

Jeśli czytasz niektóre serwisy informacyjne, to czytasz o "komecie stulecia". Osobiście sądzę, że to bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że to będzie ładna kometa, ale mało prawdopodobne, żeby była tak łatwa do zobaczenia jak NEOWISE w 2020 r. lub Hale-Bopp pod koniec lat 90., którą wielu z nas nadal pamięta jako naprawdę olśniewający obiekt. Ale kto wie, może będzie to widoczne gołym okiem. Musimy po prostu poczekać i zobaczyć