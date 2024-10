Gra za 249 zł do odebrania za darmo. Zgarnij Ghotswire: Tokyo dwoma klikami

Aby odebrać Ghotswire: Tokyo za darmo, wystarczy wejść w kartę produktową tego tytułu na Epic Games Store i dodać tytuł do koszyka. Następnie potwierdzamy transakcję za zero złotych i gotowe - gra została przypisana do naszego konta, możemy ją pobrać na dowolnym komputerze z Windows, wykorzystując w tym celu Epic Games Launcher.