Ta kamera odkurzy i umyje podłogi w twoim domu. EZVIZ RS20 Pro - test

I nie, to jeszcze nie koniec, bo wspomniałem o tym, że do obsługi robota korzystamy z aplikacji EZVIZ. I tak, to jest ta sama aplikacja, z której korzystamy do sterowania smart domem EZVIZ, i jak najbardziej da się działanie robota zautomatyzować w oparciu o działanie naszego smart domu czy np. naszą lokalizację. Jasne, fajnie jest powiedzieć Alexie, żeby robot sprzątał - i można to zrobić w tym przypadku - ale tutaj możemy np. ustawić coś takiego, że kiedy wychodzimy z domu, to robot włącza tryb monitorowania i patrolowania.