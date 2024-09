Zbudowałem smart dom w jedno popołudnie. Oto od czego zacząć

Nie wszyscy jednak chcą albo lubią sięgać co chwila po telefon, żeby zobaczyć, co dzieje się w monitorowanym pomieszczeniu. Np. ja dużą część dnia siedzę przed komputerem, nie wiedząc, gdzie mam telefon. Albo np. chcemy wiedzieć, co dzieje się u dziecka w czasie, kiedy my kręcimy się w kuchni. I tutaj z rozwiązaniem przychodzi monitor domowy SD7. Można go zamontować na ścianie, można go postawić na biurku, można go też ze sobą przenosić jak zwykły tablet albo telefon, bo poza zasilaniem z gniazdka, jest w stanie działać też na zasilaniu bateryjnym.