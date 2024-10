Apple Watch uratował mu życie. Zegarek zaalarmował, że coś jest nie tak

Przypadków, kiedy to zegarek lub sprzęt Apple taki jak iPhone uratował czyjeś życie, jest dużo więcej. Niedawno informowaliśmy o podobnej historii, w którym to Apple Watch wykrył nieprawidłowe tętno u pewnego pracownika branży technologicznej - odpowiednio wcześnie zgłoszenie się do lekarza pozwoliło zaczerpnąć pomocy medycznej.