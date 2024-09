Mój żart z 2014 r. po 10 latach krąży po internecie jako prawdziwa informacja. Stworzyłem potwora

Hołdys stał się więc twarzą hasła „kiedyś to było”, przeciwnikiem nowych rozwiązań - co się zresztą po latach raczej nie zmieniło. Dziś inaczej patrzę na to, jak Spotify podchodzi do problemu wynagradzania artystów, ale w 2014 r. każdy głos sprzeciwu przeciwko takim platformom wydawał mi się zamachem na piękną ideę. Po latach faktycznych problemów z piractwem mieliśmy serwis, który za niewielkie pieniądze daje dostęp do muzyki z całego świata i to jeszcze legalnie. Co może być pójść nie tak?! Cóż, byłem krótkowzroczny i naiwny.