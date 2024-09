Bluzy i spodnie, które zasilają smartfona. Naprawdę darmowa energia pochodzi z ciebie

W nocy ciepło ze światła słonecznego promieniuje z powrotem do przestrzeni kosmicznej w postaci światła podczerwonego. Dlaczego nie wykorzystać go do produkcji energii elektrycznej? Tym tropem poszli naukowcy z australijskiego University of New South Wales, którzy stworzyli półprzewodnikowe urządzenie zwane diodą termoradiacyjną, zbudowane z podobnych materiałów jakie stosowane są w goglach noktowizyjnych.