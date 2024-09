Drugie z urządzeń, czyli MC01 Vibe, to montowany w kokpicie 9,3-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD ze wbudowaną przednią kamerą Full HD (tym samym może zastąpić wideorejestrator); opcjonalnie można do niego podłączyć kamerę tylną, aby zyskać funkcję kamery cofania. Obsługuje odtwarzanie multimediów oraz można go połączyć ze smartfonami, aby skorzystać z trybów Android Auto i Apple CarPlay. Sprawdzi się on u osób posiadających auta, w których takowych integracji nie ma.