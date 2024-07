Maxcom FW100 Titan Valkiria to wytrzymały smartwatch dla pań - test w trudnych warunkach

Urządzenie wywalczyło standard wytrzymałości MIL–STD810H, do tego ma klasę szczelności IP69/5ATM. Taka klasa zapewnia całkowitą ochronę przed pyłem oraz pozwala zanurzyć zegarek w wodzie nawet przez dłuższy czas, na głębokość do 50 metrów. Oznacza to, że Valkiria nada się nie tylko do pływania, ale także do nurkowania. Do tego zegarkowi nie są straszne skrajne temperatury, wilgoć, wstrząsy czy działanie intensywnego wakacyjnego słońca.