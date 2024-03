To zegarek dla dzieci, ale zapewni spokój rodzicom. Maxcom FW59 Kiddo 4G jest teraz w promocji

Smartwatch Maxcom FW59 Kiddo dostępny jest w sieci sklepów x-kom w cenie 399 zł. Obecnie trwa promocja na zegarek, w ramach której kupując smartwatch w dniach 13 marca - 21 kwietnia bieżącego roku klienci otrzymają jednoosobowy i jednorazowy bilet wstępu o wartości 199 zł do parku rozrywki Energylandia do wykorzystania w sezonie wysokim od 6 kwietnia do 27 października bieżącego roku.