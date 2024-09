Wojsko tłumaczy, jak zachować się słysząc alarm. Ten film powinien zobaczyć każdy

Rzecz jasna nie wiemy, czy nagłośnione przez nas obawy internautów dotarły do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, co nie zmienia faktu, że na kanale SGWP pojawił się materiał odsłaniający kulisy działania systemów alarmowych. To bardzo ważne źródło wiedzy nt. sygnałów informujących o zagrożeniu.