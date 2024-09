Apple nie nacieszy się szałem na iPhone'a 16. Dzień później przyjdzie rewolucja

Z wcześniejszych informacji wiemy, że smartfon po pełnym rozłożeniu smartfon ma zaoferować 10-calowy ekran. To naprawdę sporo, patrząc na to, że będzie to urządzenie, które po złożeniu nie powinno zajmować dużo więcej miejsca, niż taki typowy składak typu Fold. Znane składaki mają zazwyczaj ok. 8-calowe ekrany po rozłożeniu. Nie wiemy jednak, czy taki składany na trzy części smartfon Huawei w ogóle wejdzie na globalny rynek. Patrząc na to, że zwykłe składane telefony są pewnego rodzaju niszą, to taki sprzęt może nie trafić do Europy i Polski z prostego względu - byłby bardzo drogi.