Zrobiłem maraton ze starszymi grami. Kiedyś było lepiej

A trwa moda na otwarte, wielkie światy, w których wybory gracza muszą mieć znaczenie, a gracz musi mieć dużą dozę swobody. Nietrudno zrozumieć czar tych cech, wszak wchodzi o to, by wczuć się w daną wirtualną przygodę i wsiąknąć w kreowany przez grę świat. Tyle że nie zawsze to jest potrzebne i nie służy każdej grze. Seria Assassin’s Creed to seria gier, w których samo zwiedzanie świata jest ogromną przyjemnością z uwagi na jakość grafiki i dopracowanie szczegółów. Problem w tym, że to pusty świat, w którym do roboty są wyłącznie powtarzalne czynności. Bo cały budżet poszedł w jego kreowanie.