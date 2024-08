Jak rozpoznać bezpieczny komunikator dla Polaka? Tę aplikację właśnie blokują totalitarne reżimy

Dodatkowo, Signal nie przechowuje danych użytkowników na swoich serwerach, co minimalizuje ryzyko ich wycieku lub dostępu przez nieuprawnione osoby. Wszystkie informacje są szyfrowane, a dane kontaktowe użytkowników są chronione kodem PIN. To wszystko sprawia, że Signal jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych opcji komunikacji online, szczególnie cenioną przez dziennikarzy, aktywistów i organizacje, dla których prywatność jest kluczowa. Jest całkowicie darmowy, łatwy w użyciu i nie wyświetla reklam. Nie ma zbyt wielu graficznych dodatków w formie tysięcy naklejek i emotikonek, a jego interfejs nie należy do najpiękniejszych - jest to jednak usługa, którą Spider’s Web z uwagi na jej niezawodność i model działania może wyłącznie polecać.