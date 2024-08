Nie, nie prześpisz się na ławce. To specjalne działanie miasta

A teraz najważniejsze pytanie: po co to komu? Czyżby celem było rozwiązanie kryzysu bezdomności? Wątpię. Wrogi design, czyli ten pełen kolców, niewygodnych ławek i elementów odstraszających, nie sprawi, że problem zniknie, co najwyżej zniknie on z oczu tych, którzy nie chcą na niego patrzeć. To jak zamiatanie kurzu pod dywan – kurz nadal tam jest, tylko go nie widać.